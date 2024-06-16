Yedikonuk, liderlik aşkına

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 7. Grupta Yarköy PGSK, Yedikonuk SK’yı konuk etti.
Eray Vudalı Stadında oynanan Yarköy PGSK – Yedikonuk SK maçını Zekai Töre yönetti.
Haftaya lider giren Yarköy PGSK ile 2. sıradaki Yedikonuk SK arasındaki maç çekişmeli geçerken, ilk devrenin son bölümünde Yedikonuk, Ekrem Aktaş’ın golüyle öne geçti. 0 – 1 İkinci devreye golle başlayan Yarköy, Ferdi Usbahalı ile skoru 1 – 1 yaptı.
Maçın son bölümünde baskısını artıran Yedikonuk, Ekrem Aktaş’ın penaltı golüyle yeniden öne geçti. 2 – 1
Maçı 2 – 1 kazanan Yedikonuk rakibinden rövanşı alıp liderliğe yükselirken, düşüşü süren Yarköy, 3. Sıraya geriledi.
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