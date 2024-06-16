Ötüken, güle oynaya

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 6. Grupta Ötüken, İskele Trabzonspor’u konuk etti. Cumhuriyet Stadında oynanan Ötüken – İskele Trabzonspor maçını Cenk Aras Özfuttu yönetti.

Gruptan çıkma hedefindeki Ötüken maça hızlı başlarken İskele Trabzonspor karşısında ilk devreyi Barış Ünüvardır, Ferdi Gamar ve Hasan Ankaralı’nın golleriyle 3 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren Ötüken, Mert Lunkaya’nın penaltı golüyle skoru 3 – 1 yapıp umutlanan İskele Trabzonspor karşısında Özkan Demirel’in 2, Mehmet Göreli ve Coşkun Cumaoğulları’nın golleriyle maçı 7 – 1 kazandı.