Y.Boğaziçi kalesine takviye yaptı

Süper Lig ekibi Yeniboğaziçi, kaleci Gökhan Ağan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

Son bir buçuk yıldır Adana Demirspor altyapısında yer alan ve Mağusa Türk Gücü A2 takımında da görev yapan Ağan'ın transferi kulüp sosyal medyasından şu açıklama ile duyuruldu:

"Son 1.5 yıldır Adana demirspor altyapısında çalışmalarını sürdüren ve daha önceden magusa türk gücü A2 takımının’da kalesini koruyan Gökhan Ağan kulüp başkanımızın katkıları ile Yeniboğaziçi Ailesine Katılıp yeni lisans olarak sözleşme imzaladı."



