banner913
banner932
KKTC Galatasaraylılar Derneği’nin şampiyonluk coşkusu
KKTC Galatasaraylılar Derneği’nin şampiyonluk coşkusu
11 0
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
TAK’ın acı günü... Başkatip Hayriye Kaya 54 yaşında hayatını kaybetti
52 0
 
Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı
Lefkoşa ve Gönyeli'de trafik ışıkları devre dışı
18 0
“Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze”
“Dr. Fazıl Küçük’e yakışır bir müze”
22 0
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
Büyük ikramiye ‘19696’ numarasına çıktı
21 0
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
Denizaltından elektrik için 1.43 milyar Euro’luk anlaşma
81 0
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
“Gazi” helikopter artık çıkarma bölgesinde
35 0
banner964

Y.Boğaziçi kalesine takviye yaptı

banner476

Süper Lig ekibi Yeniboğaziçi, kaleci Gökhan Ağan'ı kadrosuna kattığını açıkladı

banner825
Y.Boğaziçi kalesine takviye yaptı
Son bir buçuk yıldır Adana Demirspor altyapısında yer alan ve Mağusa Türk Gücü A2 takımında da görev yapan Ağan'ın transferi kulüp sosyal medyasından şu açıklama ile duyuruldu:
 "Son 1.5 yıldır Adana demirspor altyapısında çalışmalarını sürdüren ve daha önceden magusa türk gücü A2 takımının’da kalesini koruyan Gökhan Ağan kulüp başkanımızın katkıları ile Yeniboğaziçi Ailesine Katılıp yeni lisans olarak sözleşme imzaladı."
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.