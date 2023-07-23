İktisatbank BTM 2.Lig’de yarı finalistler belirlendi

BTM 2. Lig’de çeyrek final maçları sonucunda Yeniceköy, Atoll Kozanköy, Sadrazam Kayalar, Tuzlaspor, Gayretköy, Serdarlı, Gaziköy, Dipkarpaz, Aslanköy, Kırkkale, Ergazi ve Ağırdağ Boğaz yarı finale yükseldiler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig’de çeyrek final mücadeleleri dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

BTM 2. Lig’de tek maç eleme usuluna göre hafta sonu oynanan çeyrek final maçları sonunda Yeniceköy, Atoll Kozanköy, Sadrazam Kayalar, Tuzlaspor, Gayretköy, Serdarlı, Gaziköy, Dipkarpaz, Aslanköy, Kırkkale, Ergazi ve Ağırdağ Boğaz yarı finale yükselen ekipler oldular.

Çeyrek final maçlarında Gruplarını lider bitiren Akçay, Yarköy, Güvercinlik, Bahçeli ve Doğancı takımları tur atlamayı başaramadı. Çeyrek final karşılaşmalarının 4’ünde kazananı penaltı atışları belirledi.



Çeyrek dinal maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Akçay SK – Yeniceköy: 2 – 4

Tuzlaspor – Korkuteli : 1 – 1 (Pen 5 – 2)

Bahçeli SK – Gayretköy: 1 -1(Pen. 4 -5)

Sadrazam Kayalar SK – Şirinevler:6 – 0

Doğancı SK – Serdarlı GB: 1 -1 (Pen. 4 – 5 )

AtollKozanköy SK – Halil FalyalıKumyalı:4 – 0

Sun RepublicYarköy PGSK – Kırıkkale: 1 – 2

Aslanköy GSD – Doğruyol Pınarbaşı: 5 – 1

Dipkarpaz TSK – Çamlıbel: 2 – 1

Ağırdağ Boğaz – Royal Sun Ötüken: 1 – 1 (Pen. 4 – 2)

Gaziköy SK – Gaziveren: 4 – 0

SB Tic. Güvercinlik İYSK – Ergazi: 2 -2 (Uzatmalarda 3 – 4)

