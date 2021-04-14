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Ünal: Kafamda bitirmiş gibiyim

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Ünal: Kafamda bitirmiş gibiyim
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Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi nedeniyle Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) transfer olan futbolcularımız Bölgesel Amatör Ligin 1,5 ay ertelenmesi konusunda büyük moral bozukluğu yaşıyorlar.
Bölgesel Amatör Ligin iptalinin de gündemde olması sonrasında gazetemize açıklamalarda bulunan Aydın Yıldızspor futbolcusu Ünal Kaya yaptığı açıklamada “Sezon başlangıç tarihi Mayıs ayı sonuna ertelendi. Ama sağlık koşulları el verirse sezon başlayacak. Moral olarak altüst olduk. Ligi kafamda bitirmiş gibiyim.” ifadelerini kullandı.
 
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