Oshan:Ne olacağını bilmiyoruz

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi nedeniyle Türkiye Bölgesel Amatör Lige (BAL) transfer olan futbolcularımız Bölgesel Amatör Ligin 1,5 ay ertelenmesi konusunda büyük moral bozukluğu yaşıyorlar.

Bölgesel Amatör Ligin iptalinin de gündemde olması sonrasında gazetemize açıklamalarda bulunan Mersin Erdemli Belediyespor futbolcusu Kenan Oshan yaptığı açıklamada “Sezon başlangıç tarihi Mayıs ayı sonuna ertelendi. Ama sağlık koşulları el verirse sezon başlayacak. Daha düşünme içerisindeyim. Belki Kıbrıs’a dönerim. Ama Kıbrıs’taki belirsizlik durumunun ne olacağını da bilmiyoruz. Düşünce içerisindeyim.” ifadelerini kullandı.



