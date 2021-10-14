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Türkmenköy’de 3 aday

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Türkmenköy’de 3 aday
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Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy’de 16 Ekim Cumartesi saat 19:30'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesinde başkan adaylığı süreci sona ererken, 3 kişi adaylık başvurusunda bulundu.
Olağanüstü genel kurulda başkan adayı olmak için başvuran adaylarının başvuruları incelenip, mevcut üyelerin oylamasına sunacak olan Divan Kurulu, üyeleri genel kurula davet etti.
Özkan Gaziler kulüp tüzüğü gereği başkan adayı olamazken, Emine İmam, Hakan Kağansoy ve Salih Saygılı başkan adayı oldular.
 
 
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