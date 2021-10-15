TL eriyor maaşlar buharlaşıyor

TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı hızla devam ederken dövizdeki yükseliş dur durak bilmiyor. Sterlin 12,58’e, Dolar 9,16’ya, Euro ise 10,64’e çıktı. Her şeyin dövize endeksli olduğu KKTC’de dövizin yükselmesiyle birlikte gittikçe ağırlaşan ekonomik koşullar, vatandaşı iyice bunalttı



Sterlin 12,58’e, Dolar 9,16’ya, Euro ise 10,64’e çıktı



Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı hızla devam ederken döviz kurlarındaki yükseliş dur durak bilmiyor. Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısındaki düşüşü dün de devam etti.

Ülkemizde gayrimenkul ve araba alım-satımında yoğunlukla kullanılan İngiliz Sterlini 12,58 TL’ye yükselirken, yine ülkemizdeki teknolojik aletlerin fiyatlarının belirlenmesinde büyük etkisi olan ABD Doları da 9,16 TL bandında seyretti. Avrupa’nın para birimi olan Euro ise 10,64 TL’den işlem gördü.

Öte yandan her şeyin dövize endeksli olduğu KKTC’de dövizin yükselmesiyle birlikte gittikçe ağırlaşan ekonomik koşullar, vatandaşı da bunalttı.



Döviz kurlarındaki artış, döviz ile iş yapan sektörlerin tümünü olumsuz etkilerken dövizdeki artıştan doğan olumsuzluklardan en büyük payı yine vatandaş aldı.

Dövizdeki yükseliş en çok da döviz cinsinden kredi borcu olanları, ev-dükkan kirası ödeyenleri zorluyor.

Tüm ithalatlar da döviz bazında. Dolayısıyla dövizdeki artış, KKTC’de konfeksiyon sektöründen, gıda sektörüne, ilaç sektöründen, eğitim sektörüne kadar ve daha birçok sektörü direkt olarak etkiliyor. Dövizdeki artış piyasaya TL olarak pahalı yansıyor.

Döviz arttıkça ürünlere gelen zamların da arttığına dikkat çeken vatandaşlar, “Kimsenin dayanacak gücü kalmadı artık. Zammın tek mağduru her zaman esnaf ve halk oluyor” diye isyan etti.

Vatandaşlar, dövizdeki artışa en kısa zamanda müdahale edilmemesi halinde ülkeyi ciddi bir ekonomik kaosun beklediğini söyledi.



