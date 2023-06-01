Taksim Sahasına giriş sorunu çözüldü

Aksa Süper Ligin efsane takımı Çetinkaya’nın antrenman sahası olarak kullandığı ve geçtiğimiz sezon sentetik çim zemin yapılan Taksim Sahası’na girişlerden olan Çetinkaya Kulüp lokali tarafındaki giriş olan ve BM Barış Gücü tarafından dikenli tellerle kapatılan merdivenlerdeki dikenli teller kaldırıldı.

Çetinkaya A Takımının, Ledra Palas’tan giriş yaparak 1 kez antrenman yaptığı Taksim Sahası daha sonra kullanılmamıştı.

Dün Urcan Vangöl Akademi futbolcuları kulüp başkanı Süleyman Yemen, yönetici Tolga Yıldırım ve koordinatör Salih Işık eşliğinde eski kulüp lokâlinden, merdivenleri kullanarak Taksim Sahasına girdi. 1 Haziran Dünya Çocuk Gününde Urcan Vangöl Akademi çocukları, yıllardır kapalı durumda olan ve tel örgülerle çevrili merdiven basamaklarından tel örgülerin kaldırılması sonucunda Taksim Sahasına giriş yaptılar. Çetinkaya futbolcuları bundan sonra merdiven basamaklarından inerek Taksim Sahasına giriş yapabilecekler

1 Haziran Dünya Çocuk gününde çocuklarımıza en büyük armağan, yıllardır kapalı durumda olan ve tel örgülerle çevrili merdiven basamaklarından tel örgülerin kaldırılması sonucunda TAKSİM sahasına giriş yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte Kıbrıslı Türkler için önemi çok büyük olan tarihi TAKSİM sahasına merdiven basamaklarını kullanarak giriş yapabileceğiz, tüm camiamıza hayırlısı olmasını dileriz.

