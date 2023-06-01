Halil Turan Forestli oldu

Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligin başkent ekibi Küçük Kaymaklı bir süre önce prensipte anlaştığı golcü futbolcu Halil Turan ile anlaşma imzaladı.
Son iki sezondur Doğan Türk Birliği formasını terleten eski gol krallarından Halil Turan artık gollerini Forest için atacak.
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