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Tahsin’den tarihi adım

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Güney Kıbrıs’ta “Omonia” ile “ENI Digenis Ipsona” takımları arasında dün akşam oynanan “Kıbrıs Kupası” maçında, 17 yaşındaki Kıbrıslı Türk futbolcu Tahsin Özler de forma giydi

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Tahsin’den tarihi adım
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Küçük Kaymaklı alt yapısında futbola başlayan ve futbol yaşamını Omonoia’da sürdüren Kıbrıslı Türk Tahsin Özler, Kıbrıs Kupası 2. Tur maçında takımının Ipsona karşısında 3-0 kazanarak tur atladığı maçta 59. dakikada oyuna girerek ilk kez A takımda süre almış oldu.

Omonoia ile Ipsona takımları arasında dün akşam oynanan Kıbrıs Kupası maçında, 17 yaşındaki Kıbrıslı Türk futbolcu Tahsin Özler de forma giydi. Tahsin, 68 yıl sonra Omonia’da forma giyen ilk Kıbrıslı Türk futbolcu oldu. Rum haber kaynakları, Tahsin Özler’in, 1956-1957 sezonunda forma giyen İbrahim Aziz’den sonra Omonia’da oynayan ikinci Kıbrıslı Türk olduğuna dikkat çekti.
Tahsin Özler, Küçük Kaymaklı forması ile efsaneleşen Halil Özler’in (Litbarski) oğlu…
 
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