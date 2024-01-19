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Lefke'nin yeni yabancısı Fildişi Sahili'nden

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Lefke'nin yeni yabancısı Fildişi Sahili'nden
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Aksa Süper Lig ekibi Lefke ikinci yabancı futbolcusunu belirledi.
Serge Abaka'yı Yenicami AK'ye kiralayan Lefke yabancı forvet arayışında mutlu sona ulaştı.
Lefke Kulübü Fildişi Sahilli 21 yaşındaki forvet You KOUASSİ ile bugün anlaşma imzaladı.
Önceki gün Çanakkale ile oynanan ve Lefke'nin 6-0 kazandığı hazırlık maçında denenen genç forvet 2 gol 2 asist ile teknik heyetin gözüne girdi.
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