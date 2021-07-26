Stambouli, Adana Demirspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, son olarak Schalke 04 forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada "Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain’in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

