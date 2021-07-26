Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya geldi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı hakemler Burak Pakkan, Hakan Karabalcık ve Anıl Usta yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Samatta, 29. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı.
İlk yarısı golsüz biten maçı sarı lacivertli ekip ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Nazım Sangare, 59. dakikada Ozan Tufan, 70. dakikada Muhammed Gümüşkaya ve 79. dakikada Miha Zajc attı.