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SFC Boğaziçi’nde sezon öncesi moral yemeği

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SFC Boğaziçi’nde sezon öncesi moral yemeği
SFC Boğaziçi hafta sonu başlayacak lig öncesinde sponsor SFC Group Direktörü RifatBerkel'in de katılımıyla kulüp lokalinde sporculara yemek vererek hafta sonu oynayacakları Tatlısu Seracılar maçının startını verdi. 
As Başkan Erkan Tekin' den alınan bilgilere göre yemekli toplantıdan önce yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kulüp Başkanı Serkan Tekin'in futbol oynayacağına karar vermesinden dolayı Başkanlığa vekaleten Ahmet Yazıcı, futbol takımının Genel Koordinatörlük görevine de uzun yıllar sporun içinde olan Birol Şöför getirildi. Ayrıca SFC Boğaziçi yönetim kurulu ve kulüp olarak lige hazır olunduğu açıklandı.
 
 
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