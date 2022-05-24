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Plaj voleybolunda heyecan yıldızlarla başlayacak

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Plaj voleybolunda heyecan yıldızlarla başlayacak
Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2021-2022 Sezonu Kulüpler Arası Yıldızlar Plaj Voleybolu Ligi Kayıtları bugün itibarı ile başlıyor. Kayıt işlemleri 3 Haziran Cuma günü saat 17.00 kadar devam edecek. Kulüpler belirtilen tarihler arasında diledikleri takım sayısı ile katılım yapabilecekler. Kulüpler Arası Yıldızlar Plaj Voleybolu Ligi kızlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek. Organizasyonda yalnızca kulüpler adına lisansı düzenlenmiş sporcular yer alacak. 2021-2022 Kulüpler Arası Yıldızlar Plaj Voleybolu Ligi 15 Haziranda başlayacak. Şampiyona ile ilgili diğer detaylar kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacağı bildirildi..
 
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