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Seymen ameliyat oldu

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Seymen ameliyat oldu
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Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy’de A Takımda bu yıl forma şansı bulmaya başlayan genç oyuncusu Seymen Deniz, apandisit ameliyatı oldu.
Aynı zamanda Hamitköy Futbol Akademisi antrenörü de olan Seymen Deniz, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde apandisit ameliyatı oldu. Seymen’in ameliyatı başarılı geçti.
Hamitköy Spor Kulübü ve Hamitköy Futbol Akademisi’nden yapılan açıklamada Seymen Deniz'e geçirmiş olduğu apandisit ameliyatı nedeni ile geçmiş olsun dilekleri iletilirken, en kısa zamanda sahalara dönmesi temenni edildi.
 
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