Paşaköy’de zorlu randevu

Süper Ligde play-out hattını yakından ilgilendiren Mesarya – P. L. Gençler Birliği maçının skoru play-out hattının belirlenmesi adına önemli bir maç olması nedeniyle her iki takımda kazanma hedefiyle sahaya çıkacak

AKSA Süper ligde 28. Hafta karşılaşmasında 21 Nisan Pazar günü Paşaköy Hasan Onalt Stadyumunda Mesarya ile Pera Larnaka Gençler Birliği takımları karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Pera Larnaka Gençler Birliği 34 puanla 10. sırada yer alırken, Mesarya takımı 26 puanla 13. Sırada yer alıyor.Mesarya teknik direktörü İsmail Soydan maç öncesi verdiği demeçte oldukça zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi. Pera Larnaka Gençler Birliği takımının ligin ikinci devresinin alt taraf adına en forumda takımı olduğunu belirten İsmail Soydan, kazanmak zorunda oldukları bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Play – out adına iyi yer bulmak için Pera Larnaka Gençler Birliği karşısında galibiyet düşüncelerinin ön planda olduğunu aktaran İsmail Soydan, kritik ve zorluk derecesi yüksek bir maçın kendilerini beklediğini söyledi. Maç öncesi Felipe, Salahi ve Abdullah’ın aralarında olmayacağını aktaran İsmail Soydan, 4 idmanla Pera Larnaka Gençler Birliği maçına hazırlandıklarını sözlerine ekledi.Pera Larnaka Gençler Birliği Teknik direktörü Abbas Osum ise Mesarya deplasmanı öncesinde verdiği demeçte, Paşaköy deplasmanının ligin zor deplasmanlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Mesarya’nın sıkıntılı sürecin içinde olduğunu elbette kazanmak için mücadele edeceğini söyleyen Abbas Osum, kendilerinin ise kazanıp ateşin içinden bir nebze de olsa çıkmak istediklerini söyledi. Geçen hafta kendi sahalarında çok kritik 3 puan kaybettiklerini söyleyen Osum, telafi anlamında Mesarya maçının kendileri adına bu hafta son derece önemli olduğunu belirtti. Mehmet Ali dışında takımda Mesarya deplasmanı öncesinde eksik olmadığını aktaran Osum, zor deplasmana 4 idmanla hazırlandıklarını söyledi.