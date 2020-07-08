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Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti

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Yonpaş Dumlupınar,komşusu Çanakkale karşısında ikinci devrede farka giderken,ikinci sıradaki yerini korudu. Çanakkale ise sıkıntılı bölgede kaldı

Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Birinci Ligde dün 27. Hafta maçında, 2 Mağusa ekibinin mücadelesinde Yonpaş Dumlupınar, komşusu Çanakkale’yikonuk etti.

Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan ve Mustafa Öztugay, İsmail Egeli ile Halil Atlar hakem üçlüsünün yönettiği maçta Süper Lig hedefindeki YonpaşDumlupınar,ile playout hattından çıkmak isteyen Çanakkale karşılaştı.

Çanakkale karşısında oldukça rahat oynayan ve özellikle ikinci devrede attıkça coşan Yonpaş Dumlupınar, ilk devreyi Turgut Kaan’ın golüyle 1-0, maçı da 5-0 tamamladı. Yonpaş Dumlupınar’ın ikinci devredeki gollerini Özgür, Abbas, Hüseyin ve Ali kaydetti.

Yonpaş Dumlupınar, farklı galibiyetle 59 puana yükselip Süper Lig iddiasını artırdı. İstikrarsız Çanakkale, 28 puanla playout hattında kalmaya devam etti.

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