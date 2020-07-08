Aslan, Alanya’da dağıldı

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilen Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma hedefinde büyük yara aldı. Ligin flaş ekibi Alanyaspor ise bu galibiyetle maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Alanyaspor, golcüsü Papiss Cisse'nin 43. ve 45+3. dakikalarda artığı gollerle 2-0 öne geçti. Konuk Galatasaray, 45+4'te Adem Büyük ile farkı 1'e indirdi: 2-1
Karşılaşmaının ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Alanyaspor'dan Anastasios Bakasetas 89. dakikada skoru 3-1 yaptı. Maçın skorunu 90+6'da ev sahibi ekibin deneyimli forveti Mustafa Pektemek ilan etti: 4-1