Remzi yuvada kaldı

İbrahim DALOĞLU
Süper Ligin yeni takımlarından Yeniboğaziçi’nde transfer çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda hem iç transfer hem de yabancı transferleri ile ilgili önemli adımlar atan Yeniboğaziçi yönetimi son iki sezondur A takım kalesini başarıyla koruyan ve Süper Lige yükselmesinde önemli payı olan Remzi Rıylı’yla anlaşmaya vardı.
Yapılan anlaşmayla ilgili Yeniboğaziçi Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
“1. Lige Ardından ise Süper lige terfi etmemizde büyük emekleri olan ve yıllardır filelerimizi başarı ile koruyan Kalecimiz Remzi rıylı 2023-24 Sezonunda’da formamızı giyecek.
Geçmiş sezonlardan daha büyük hedeflerimizin olacağı sezon her iki tarafa’da hayırlı olsun.”
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