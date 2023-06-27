banner913
banner932
İddialar asılsız çıktı
İddialar asılsız çıktı
238 0
KKTC Merkez Bankası Başkanlığı'na Rifat Günay yeniden atandı
KKTC Merkez Bankası Başkanlığı'na Rifat Günay yeniden atandı
9 0
 
Bişmiş ağır yaralandı, sürücü kaçtı
Bişmiş ağır yaralandı, sürücü kaçtı
123 0
Kasaplara şok operasyonda üç tutuklu
Kasaplara şok operasyonda üç tutuklu
35 0
Girne’de fark yaratan bir meyhane: “Salut”
Girne’de fark yaratan bir meyhane: “Salut”
92 0
PGM Bayram için bütün tedbirler alındı.
PGM Bayram için bütün tedbirler alındı.
14 0
Hemşire ve ebeler uyarı grevinde
Hemşire ve ebeler uyarı grevinde
15 0
banner915

Remzi yuvada kaldı

banner476

banner825
Remzi yuvada kaldı
banner960
İbrahim DALOĞLU
Süper Ligin yeni takımlarından Yeniboğaziçi’nde transfer çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda hem iç transfer hem de yabancı transferleri ile ilgili önemli adımlar atan Yeniboğaziçi yönetimi son iki sezondur A takım kalesini başarıyla koruyan ve Süper Lige yükselmesinde önemli payı olan Remzi Rıylı’yla anlaşmaya vardı.
Yapılan anlaşmayla ilgili Yeniboğaziçi Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:
“1. Lige Ardından ise Süper lige terfi etmemizde büyük emekleri olan ve yıllardır filelerimizi başarı ile koruyan Kalecimiz Remzi rıylı 2023-24 Sezonunda’da formamızı giyecek.
Geçmiş sezonlardan daha büyük hedeflerimizin olacağı sezon her iki tarafa’da hayırlı olsun.”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.