Çağdaş, Çetinkaya’yla uzattı

Ülkemizin yetenekli sol ayaklarından Çağdaş Arslan, yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek.
Başarılı sol bek ve kanat oyuncusu Çağdaş, kulübü Çetinkaya ile anlaşmaya vardı.
Çağdaş geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Binatlı'da oynamış ve başarılı bir sezon geçirmişti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.