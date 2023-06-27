Çağdaş, Çetinkaya’yla uzattı

Ülkemizin yetenekli sol ayaklarından Çağdaş Arslan, yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek.

Başarılı sol bek ve kanat oyuncusu Çağdaş, kulübü Çetinkaya ile anlaşmaya vardı.

Çağdaş geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Binatlı'da oynamış ve başarılı bir sezon geçirmişti.



