Red7Oil U14 Ligi'ne başvurular başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red7Oil U14 Ligi'nde başvurular başladı. Lige katılacak olan takımlar 19 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar başvurularını kulüp başlıklı kağıtlarıyla KTFF'ye yapmak zorunda olacak. Lige katılacak olan takımların belirlenmesinin ardından lig ile ilgili detaylar ve statü açıklanacak.

