Kızlarda Çamlıkspor-Maraş Gençlik finali

Voleybolda 1.Osman Çetintaş Kupasında U16 Kızlar turnuvasında yarı finalde rakibi MSA’yı yenen Çamlıkspor ile DAÜ’yü mağlup eden Maraş Gençlik finale yükseldiler

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 1.Osman Çetintaş Kupasında U16 Kızlar Yarı Final Müsabakaları önceki akşam Mağusa Spor Salonun’da oynandı. Gecenin ilk karşılaşmasında GMBÇS rakibi MSA’yı 3-0 mağlup etti ve finale yükselen ilk takım oldu. Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin ikinci yarı final karşılaşmasında DAÜ ile MGSK karşı karşıya geldi. MGSK rakibini 3-0 mağlup ederek Finale yükselen diğer takım oldu. 1.Osman Çetintaş Kupasında U16 Kız ve U17 Erkek Final karşılaşmaları 12 Şubat Pazartesi akşamı Mağusa Arena da oynanacak.

Voleybol da 12. Rauf Denktaş Kupası ( bayan -erkek) ve 1. Osman Çetintaş Kupası (U16 Kız -U17 Erkek) Şampiyonları bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar ile belli olacak.

PROGRAM

8 Şubat Perşembe

12. Rauf Denktaş Kupası Erkek Yarı Final Maçı

GMBÇS-KGM Saat 18.30 ARENA

9 Şubat Cuma

12.Rauf Denktaş Kupası Bayan Finali

DAÜ-GMBÇS Saat 19.00 ASS

12 Şubat Pazartesi

1.Osman Çetintaş Kupası

U16 Kız Finali GMBÇS-MGSK Saat 17.00 ARENA

U17 Erkek Finali GMBÇS-DAÜ Saat 18.30 ARENA

13 Şubat Salı

12. Rauf Denktaş Kupası Erkek Finali

Vakıflar -GMBÇS-KGM galibi Saat 19.00 ASS

