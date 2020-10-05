Rachid Ghezzal, Beşiktaş’a imzayı attı

Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusu RachidGhezzal'ıönceki gece İstanbul'a getirmişti. Dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından Ghezzal, 1 yıllık kiralık kontratı imzaladı.
Geçen sezon Fiorentina’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi ile çıktığı 21 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.
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