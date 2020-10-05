Kemal Ademi resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Basel forması giyen 24 yaşındaki santrfor Kemal Ademi'yi 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, oyuncunun gollerinin yer aldığı bir video ve "Hoş geldin Kemal Ademi" mesajıyla duyuruldu.
Fenerbahçe, 24 yaşındaki santrforla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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