Beş zanlı tutuksuz yargılanacak

Sahte reçete skandalında 11 gündür tutuklu bulunan eczacı Sercan Avcı ile suç ortakları polis memuru Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı, teminatla serbest bırakıldı. Lefke’de boş bir binada ele geçirilen 26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklanan eczacı İlksen Takak da yine teminatla serbest kaldı

Sahte reçete vurgunuyla ilgili tutuklanan eczacı Sercan Avcı ile suç ortakları polis memuru Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı 8 gün süren tutukluluğun ardından teminat talebiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis çavuşu Mehmet Manaş olguları aktardı. Polis, 4 zanlının 13 Eylül’de başlatılan sahte reçete olayıyla ilgili tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Sahte reçete soruşturmasının ülke geneline yayıldığını, araştırmalarının devam ettiğini kaydeden polis, huzurda bulunan 4 zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki etmeyeceğini ifade ederek, “resmi evrak sahteleme, sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

İddia makamı zanlıların 80’er bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı talebinde bulundu.

Zanlılar Mehmet Akyay, Gürcan Taşkaya ve Erçin Karadayı’nın avukatları ise talep edilen nakdi teminatın indirilmesini talep etti.

Aktarılan talepleri değerlendiren mahkeme, zanlıların 80’er bin TL nakit teminat yatırmasına, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapılmasına ve zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.

ECZACI TAKAK DA TEMİNATLA SERBEST KALDI

Öte yandan Lefke’de boş bir binada ele geçirilen 26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklanan eczacı İlksen Takak Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis, 13 Eylül 2023 tarihinde başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında 25 Eylül tarihinde Lefke’de boş bir binada 26 çöp torbası küpürsüz ilaç bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada olayın gündeme gelmesinin ardından ilaçların Takak’ın yönlendirmesi boş binaya bırakıldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan tespitin ardından zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığını, hakkında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Sahte reçete soruşturmasının devam ettiğini kaydeden polis, huzurda bulunan zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Aktarılan talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 80 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



