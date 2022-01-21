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Pesic, Hull City yolunda

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, VavaCars Fatih Karagümrük'ün yıldız forveti Aleksandar Pesic'i transfer gündemine aldı

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Pesic, Hull City yolunda
Aleksandar Pesic, Hull City'nin radarına girdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, VavaCars Fatih Karagümrük forması altında sergilediği performansa gol krallığına göz kırpan Sırp forveti kadrosuna katmak istiyor.
İstanbul ekibinin 1.5 milyon avro bonservis bedel talip ettiği Pesic'in transferi için görüşmeler sürüyor.
Sezonun geride kalan diliminde 21 maça çıkan Pesic, attığı 12 golle krallık yarışının zirvesinde yer alırken takım arkadaşlarına iki de gol pası verdi.
Öte yandan, yıldız golcünün sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
 
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