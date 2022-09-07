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Pera L. Gençler Birliği forvet deniyor

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Pera L. Gençler Birliği forvet deniyor
Birinci Lig ekibi Pera L. Gençler Birliği TC’li kontenjanını doldurmak amacıyla yeni bir futbolcuyu antrenmanlara çıkardı.
Denenme amacıyla ülkeye getirilen ve ilk antrenmanına çıkan Hasan Tokgöz Türkiye’de alt liglerde birçok takımda profesyonel olarak futbol oynadı. 32 yaşında 1.90 boyunda olan forvet Hasan Tokgöz’ün cumartesi günü Lefke’yleIskele’de yapılacak anı maçında da denenmesi bekleniyor.
 
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