Keleş yuvaya döndü

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birnci Lig takımlarından Türkmenköyyeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurma çalışmalarına sürdürüyor. Hedefini bir üst lig olarak belirleyen Türkmenköy, kendialt yapısından yetişen ve uzun yıllar süper lig dahil diğer üst liglerde de forma giyen, geçtiğimiz sezon MiracleDeğirmenlik’te oynayan deneyimli sol ayak Hüseyin Keleş’i kiralık olarak transfer etti.

Köyü olan Türkmenköy’de ter dökecek olan ve başkan Meftun Türker ile el sıkışan Keleş, MiracleDeğirmenlik’in 2 sezon üst üste lig yükselmesine önemli katkı koymuştu.

