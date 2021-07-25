Penaltı canavarı Salih

Necati KÜLAHLILAR

Küçük Kaymaklı’nın 2021 – 2022 futbol sezonu kadrosunda yer alacak olan genç kaleci Salih Ökten, hazırlık maçında kalesinde güven verdi.

Küçük Kaymaklı’nın, Atilla Topaloğlu Sahasında Gençlik Gücü ile oynadığı hazırlık maçında teknik direktör Niyazi Göksun tarafından forma şansı verilen Salih Ökten, 75. dakikada Ahmet Saygı’nın penaltı vuruşunda gole izin vermeyerek alkışlandı.

2019 – 2020 sezonundan itibaren A Takım kadrosunda yer alan Salih Ökten, oynadığı süre içerisindeki kurtarışlarıyla da dikkat çekti.

