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Göçmenköy kalecisini Aya’da buldu

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Göçmenköy kalecisini Aya’da buldu
Süper Ligde yeni sezon arayışlarını sürdüren Göçmenköy, deneyimli kaleci Ali Duvarcı’nın yanına bir kaleci daha almak için arayışlarını sürdürürken, Mustafa Karacaoğlu’nu denedi.
Yalova’dan Muhsin’in transferinden vazgeçen Göçmenköy, BTM İkinci Lig kulüplerinden Dilekkaya’da forma giyen Mustafa Karacaoğlu’na Türk Ocağı ile Esat Erdoğmuş Stadında oynanan hazırlık maçında forma şansı verdi.
Geçmiş sezonlarda Gençler Birliği’nde de forma giymiş olan Mustafa Karacaoğlu, maçın ilk devresinde forma giydi.
 
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