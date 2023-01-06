Öksüzoğluları, yuvasına döndü

Aksa Süper Lig’de ilk devreyi en dipte bitiren Gönyeli takımı ikinci devrede çıkışa geçmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.

Bu bağlamda kulübün futbolcusu olan İbrahim Öksüzoğluları’nı yeniden yeşil sahalara döndürdü.

2021-22 sezonun Hamitköy’de kiralık olarak forma giyen İbrahim Öksüzoğluları, sezon başında Miracle Değirmenlik ile anlaşmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Ligin ilk yarısında futbol oynamayan oyuncu ile Gönyeli yönetiminin yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Oyuncu ikinci devrede Gönyeli formasını terletecek. İlk yarıyı son sırada tamamlayan Gönyeli, geçtiğiniz günlerde teknik adam konusunda da Afün Girgen ile anlaşma sağlayarak takımın başına getirtmişti.

