Spor Dairesi Müdürü yeniden Mustafa Sütçü

Başbakanlık’a bağlı Spor Dairesi’nde yaklaşık 6 ay önce göreve getirilen Rıza Erseven’in yerine görevi daha öncede yapmış olan Mustafa Sutçü atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Spor Dairesi Müdürü görevine yeniden Mustafa Şenol Sütçü getirildi.
Karar şöyle:
Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2. Maddesinin (2). Fıkrası kapsamına giren KKTC Başbakanlık, Spor Dairesi Müdürü mevkiine Sayın Mustafa Şenol Sütçü’nün .D7./0.1/.2023…….. tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir.
GEÇEN YIL 3 AY DOLMADAN GÖREVDEN ALINDI
Mustafa Şenol Sütçü daha önce 18 Mart 2022 tarihinde Spor Dairesi Müdürü olarak görev yapan Fuat Tek’in yerine getirilmiş, 3 ay dolmadan 3 Haziran 2022 görevden alınmıştı.
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