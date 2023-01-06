Spor Dairesi Müdürü yeniden Mustafa Sütçü

18 Mart 2022 tarihinde Spor Dairesi Müdürü olarak görev yapan Fuat Tek’in yerine getirilen ancak 3 ay dolmadan görevden alınan Mustafa Sütçü yeniden Spor Dairesi Müdürü görevine getirildi

Başbakanlık’a bağlı Spor Dairesi’nde yaklaşık 6 ay önce göreve getirilen Rıza Erseven’in yerine görevi daha öncede yapmış olan Mustafa Sutçü atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Spor Dairesi Müdürü görevine yeniden Mustafa Şenol Sütçü getirildi.

Karar şöyle:

Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2. Maddesinin (2). Fıkrası kapsamına giren KKTC Başbakanlık, Spor Dairesi Müdürü mevkiine Sayın Mustafa Şenol Sütçü’nün .D7./0.1/.2023…….. tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir.

GEÇEN YIL 3 AY DOLMADAN GÖREVDEN ALINDI

Mustafa Şenol Sütçü daha önce 18 Mart 2022 tarihinde Spor Dairesi Müdürü olarak görev yapan Fuat Tek’in yerine getirilmiş, 3 ay dolmadan 3 Haziran 2022 görevden alınmıştı.

