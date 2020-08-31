Ocak’tan çifte takviye

Türk Ocağı, Ertaç’ı futbol döndürdükten sonra 2 futbolcu transferi de gerçekleştirdi. Türk Ocağı yabancı futbolcusunu da belirlerken, geçtiğimiz sezonu Lefke’de geçiren Candy Augistine’i kadrosuna kattı. Türk Ocağı, şu anda BTM İkinci Ligde Bahçeli forması giyen Uğurcan Başayak’ı da kadrosuna kattı.

