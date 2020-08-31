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Dum Dum mesaiye başladı

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Dum Dum mesaiye başladı
K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kendi tesislerinde teknik direktör Sedat Devecioğlu yönetiminde antrenmanlara başlayan sarı kırmızılılarda futbolcuların hırslı oldukları görüldü.
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