Dum Dum mesaiye başladı

K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kendi tesislerinde teknik direktör Sedat Devecioğlu yönetiminde antrenmanlara başlayan sarı kırmızılılarda futbolcuların hırslı oldukları görüldü.
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