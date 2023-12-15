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Ocak’ta Süleyman Göksu dönemi

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Ocak’ta Süleyman Göksu dönemi
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Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı’nda Mehmet Bolkan’ın istifası sonrasında takımın yeni teknik direktörü belli oldu. Türk Ocağı’nın yeni teknik direktörü Süleyman Göksu oldu.
Futbol oynadığı döneminde Türk Ocağı’nda formasını da uzun yıllar terleten Süleyman Göksu, alt yapı antrenörlüğü yanı sıra cimnastik antrenörlüğü de yapıyor.
Göksu, kritik Yeniboğaziçideplasanında Türk Ocağı’nın başında ilk antrenmanına çıkacak.
 
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