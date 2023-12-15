GG hentbol takımına skorer transfer

Hentbol Büyük Erkekler Liginde son yıllarda şampiyonluklara ve kupalara ambargo koyan ChinaBazaar Gençlik Gücü Hentbol A Takımı, önemli bir transferle kadrosunu güçlendirdi.
ChinaBazaar Gençlik Gücü Hentbol A Takımı, Türkiye Hentbol 1. Lig takımlarındanGiresunspor’un en skorer oyuncusu olan Özcan Aktaş’ı transfer etti.
Aktaş, China B. Gençlik Gücü Hentbol Takımı yöneticisi İbrahim Mısırlıoğlu’yla birlikte KKTC Hentbol Federasyonu lokâlinde attığı imza ile yeşil beyazlılara transfer oldu.
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