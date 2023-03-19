Ocak, Lefke’yi Remzi’yle yaktı

Stad: Mete Adanır Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Sertan Alkın, Arif Malek
Türk Ocağı: Hüseyin, Ertaç, İlker İnceler(Turgut), Bilal, Doğukan(Mahmut), Ousman Sillah, İbrahim(Tuğberk), Yunus (Muhammed Uçar), Ömer Gül,(Ahmet), İlker Tek, Remzi,
Lefke: İrfan, Yakup, Kemal, Kaan, Aykut, Okan(Arda), M. Tahsildaroğulları, Yılmaz, Chibuzor, Burak(Dk.46 Behiç), Armstrong Chidi.
Goller: Dk.37 ve 43 Remzi Betmezoğlu (TOL)
AKSA Süper Lig’in 21. haftasında Türk Ocağı, Lefke’yi konuk etti. Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Türk Ocağı 2-0 kazanarak ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Türk Ocağı’na galibiyeti getiren golleri 37 ve 43. dakikalarda Remzi Betmezoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Türk Ocağı 20 puana yükselirken Lefke 32 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Türk Ocağı, Cihangir’e konuk olacak. Lefke ise haftayı bay geçecek.
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