MTG, koşar adım şampiyonluğa

banner913
banner932
“7’den 70’e Her Gönülde Çanakkale” yürüyüşü düzenlendi
“7’den 70’e Her Gönülde Çanakkale” yürüyüşü düzenlendi
9 0
Kartal, şaha kalktı
Kartal, şaha kalktı
18 0
 
Lefkoşa, Girne ve Hamitköy’de trafik kazası…
Lefkoşa, Girne ve Hamitköy’de trafik kazası…
15 0
Polis ekipleri dünkü trafik denetimlerinde 1457 aracı kontrol etti
Polis ekipleri dünkü trafik denetimlerinde 1457 aracı kontrol etti
15 0
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
26 0
Atletizmde 13. Hasan Ruso Yarışlarında ilk gün tamamlandı
Atletizmde 13. Hasan Ruso Yarışlarında ilk gün tamamlandı
23 0
Polisiye olaylar... Lefkoşa'da 6 evden 17 tüpgaz çalındı, 3 kişi tutuklandı
Polisiye olaylar... Lefkoşa'da 6 evden 17 tüpgaz çalındı, 3 kişi tutuklandı
18 0
banner915

MTG, koşar adım şampiyonluğa

banner476

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği K.Kaymaklı’yı 5-0 mağlup ederek en yakın takipçisi Cihangir’in mağlup olmasıyla puan farkını 13 yaparak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

banner825
MTG, koşar adım şampiyonluğa
banner931
Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük
Hakemler: Evren Karademir, Cenk Aras Özfuttu, Sabriye Atikoğlu
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Yusuf, Bünyamin(Mehmet Erol), Mehmet, Isaac, Emre Özsin(Nehir Cantaş), Mehmet (Atay Yıldız), Mustafa Salk, Ünal,
Şenol, Pote.
Küçük Kaymaklı: Raif, Sena, Mehmet Kaygısız(Mehmet Göçben), Tuğrul, Muhammed (Yağış), Bahadır Göçben(Arda Kortay), Ahmet, Obada Felix, Alp, Emre (Kemal Varan), Hasan (İbrahim)
Goller:Dk. 43 Ünal Kaya,Dk.45+3 Emre Özsin, Dk. 57 Mustafa Salk, Dk.78 Şenol Şöför, Dk. 84 Pote(MTG)


Aksa Süper Ligin 21. Haftasında lider Mağusa Türk Gücü konuk ettiği K. Kaymaklı’yı rahat bir oyun sonunda 5-0 mağlup ederek en yakın takipçisi Cihangir’in mağlup olmasıyla puan farkını açarak liderliğini sürdürdü.
9. Dakikada Ünal'ın kullandığı serbest atışta yan direk dibinde Raif topu kornere çeldi.
31. Dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Ünal rövaşatayla kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.
43. Dakikada ceza alanına gönderilen topu Emre Özsin ortaya aktardı. Pote kafayı vurdu. Raif önledi. Kale önünde Ünal sırtı dönük tamamladı. Top ağlara gitti. 1-0
45+3. Dakikada Uzun pasta ceza alanı içinde Emre Özsin kaleciyle birlikte yükseldi. Kafayı vurdu. Top ağlara gitti. 2-0
52. Dakikada Pote Mehmet Kaygısız tarafından düşürüldü. Penaltıyı Pote kullandı. Top üst direkten döndü.
57. Dakikada Isaac'ın ortasında Mustafa Salk kafayı vurdu. Top ağlara gitti. 3-0
78. Dakikada Şenol ceza alanı içinde topla buluştu. Yerden sert şutunda top köşeden ağlara gitti. 4-0
84. Dakikada Pote topla ceza alanına girdi. Sert şutunda top ağlara gitti. 5-0
90+4. Dakikada Arda kortay Mehmet Yardımcı'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Evren Karademir pozisyona penaltı kararı verdi. Atışı Obada Felix kullandı. Ufuk ayaklarıyla önledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.