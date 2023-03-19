MTG, koşar adım şampiyonluğa

Stad: Mağusa Dr. Fazıl Küçük
Hakemler: Evren Karademir, Cenk Aras Özfuttu, Sabriye Atikoğlu
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Yusuf, Bünyamin(Mehmet Erol), Mehmet, Isaac, Emre Özsin(Nehir Cantaş), Mehmet (Atay Yıldız), Mustafa Salk, Ünal,
Şenol, Pote.
Küçük Kaymaklı: Raif, Sena, Mehmet Kaygısız(Mehmet Göçben), Tuğrul, Muhammed (Yağış), Bahadır Göçben(Arda Kortay), Ahmet, Obada Felix, Alp, Emre (Kemal Varan), Hasan (İbrahim)
Goller:Dk. 43 Ünal Kaya,Dk.45+3 Emre Özsin, Dk. 57 Mustafa Salk, Dk.78 Şenol Şöför, Dk. 84 Pote(MTG)
Aksa Süper Ligin 21. Haftasında lider Mağusa Türk Gücü konuk ettiği K. Kaymaklı’yı rahat bir oyun sonunda 5-0 mağlup ederek en yakın takipçisi Cihangir’in mağlup olmasıyla puan farkını açarak liderliğini sürdürdü.
9. Dakikada Ünal'ın kullandığı serbest atışta yan direk dibinde Raif topu kornere çeldi.
31. Dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Ünal rövaşatayla kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.
43. Dakikada ceza alanına gönderilen topu Emre Özsin ortaya aktardı. Pote kafayı vurdu. Raif önledi. Kale önünde Ünal sırtı dönük tamamladı. Top ağlara gitti. 1-0
45+3. Dakikada Uzun pasta ceza alanı içinde Emre Özsin kaleciyle birlikte yükseldi. Kafayı vurdu. Top ağlara gitti. 2-0
52. Dakikada Pote Mehmet Kaygısız tarafından düşürüldü. Penaltıyı Pote kullandı. Top üst direkten döndü.
57. Dakikada Isaac'ın ortasında Mustafa Salk kafayı vurdu. Top ağlara gitti. 3-0
78. Dakikada Şenol ceza alanı içinde topla buluştu. Yerden sert şutunda top köşeden ağlara gitti. 4-0
84. Dakikada Pote topla ceza alanına girdi. Sert şutunda top ağlara gitti. 5-0
90+4. Dakikada Arda kortay Mehmet Yardımcı'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Evren Karademir pozisyona penaltı kararı verdi. Atışı Obada Felix kullandı. Ufuk ayaklarıyla önledi.
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