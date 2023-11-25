Ocak'la Bolkan'la yollar ayırdı

AKSA Süper Lig'de 9 haftalık periyotta galibiyetle tanışamayan Türk Ocağı'nda teknik direktör Mehmet Bolkan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Ayrılık kararını teknik direktör Mehmet Bolkan sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: “Bugün 25 kasım 2023 cumartesi itibariyle Türk Ocağı yönetimi ile yaptığım toplantıda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. 5 haftalık sürede benimle çalışan Yardımcı antrenörüm Sıtkı Karadal'a, Kaleci Antrenöüm Hakan Dervişoğlu'na, Antrenörüm Hasan Sadrazama, masörüm Ali Bulut'a çok teşekkür ederim. Türk Ocağı takımına bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.”

Sezona Hasan Burgaç ile başlayan sarı siyahlılar üç beraberlik alarak ligde 15. sırada bulunuyor.

Türk Ocağı yarın Girne'de Mağusa Türk Gücü'nü konuk edecek



