Kemal Aksoy Caddesi'ndeki ışıklar devre dışı

Lefkoşa'nın Kemal Aksoy Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarının arızadan dolayı devre dışı kaldı.

Trafik Dairesi’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Lefkoşa'nın Kemal Aksoy Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıkları, Lefkoşa Belediyesi’nin ağaç budama çalışmaları nedeniyle elektrik bağlantısının tahribata uğraması sonucu arızalanmıştır. Trafik Dairesi ekipleri, arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir”

