Ocak, Hamitköy’de güldü

Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal
Hamitköy: Tolga, İbrahim Kaba (Dk.80 Ardahan), Dany,Mehmet Çil (Dk.65 Salih), Taner, İbrahim Öksüzoğluları, Mert (Dk.80 Kemal), Serhat (Dk.61 Ömer),Burak,Toykan,İbrahim Güler
TOL: Mehmedemin, Remzi,Doğukan,Candy (Dk.90 Turgut),Yunus Emre,Cevdet (Dk. 83 Ali Avcısoyu),İlker,Bilal,Mehmet Uçar,İlker Tek, İbrahim Karadal
Goller: 70.Dk (P) Toykan (Hamitköy) -29.Dk Remzi, 35.Dk Bilal (TOL)
AKSA Süper Ligin 5.haftasında Hamitköy ve TOL arasında oynanan maçı TOL, Remzi ve Bilal’in golleriyle 2-1 kazandı. Hamitköy’ün golü ise Toykan’dan geldi.
Önemli Dakikalar:
3.Dk: Hamitköy kalecisi Tolga’nın pası kısa düşünce Remzi topu aldı. Remzi’nin şutunda İbrahim Öksüzoğulları topun kaleye gitmesini engelledi.
20.Dk: TOL atağında Mehmet Uçar ceza sahası dışından etkili vurdu. Köşeye giden topa uzanmayı başaran kaleci Tolga gole izin vermedi
29.Dk: Mehmet Çil, kendi yarı sahasında kullandığı faulde hatalı pas vererek topu Remzi’ye verdi. Topu alan Remzi direkt kaleye yöneldi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 TOL
35.Dk: TOL atağında oluşan karambolde top Bilal’in önünde kaldı. Bilal’in yarım volesinde top filelere gitti. Hamitköy 0-2 TOL
47.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde forvet pozisyonuna geçen Dany, boş pozisyonda golü atamadı.
55.Dk: TOL atağında Mehmet Uçar sağ kanattan orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Top tüm futbolcuların bakışları arasında üst kale direğine vurup geri döndü.
69.Dk: Hamitköy atağında Toykan ceza sahası içersinde kaleci Mehmedeminin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toykan topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-2 TOL
71.Dk: Hamitköy atağında Dany’nin vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.
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