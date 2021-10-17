Ocak, Hamitköy’de güldü

Türk Ocağı, özellikle ilk devresinde çok iyi oynadığı maçta Hamitköy’üdeplasmanda mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Hamitköy ise üst üste 3.mağlubiyetini alarak kötü gidişe dur diyemedi. Hamitköy cephesi özellikle ilk devrede karşılaşmanın hakemi Osman Özpaşa’ya büyük tepki gösterdi.

Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Hamitköy: Tolga, İbrahim Kaba (Dk.80 Ardahan), Dany,Mehmet Çil (Dk.65 Salih), Taner, İbrahim Öksüzoğluları, Mert (Dk.80 Kemal), Serhat (Dk.61 Ömer),Burak,Toykan,İbrahim Güler

TOL: Mehmedemin, Remzi,Doğukan,Candy (Dk.90 Turgut),Yunus Emre,Cevdet (Dk. 83 Ali Avcısoyu),İlker,Bilal,Mehmet Uçar,İlker Tek, İbrahim Karadal

Goller: 70.Dk (P) Toykan (Hamitköy) -29.Dk Remzi, 35.Dk Bilal (TOL)



AKSA Süper Ligin 5.haftasında Hamitköy ve TOL arasında oynanan maçı TOL, Remzi ve Bilal’in golleriyle 2-1 kazandı. Hamitköy’ün golü ise Toykan’dan geldi.

Önemli Dakikalar:

3.Dk: Hamitköy kalecisi Tolga’nın pası kısa düşünce Remzi topu aldı. Remzi’nin şutunda İbrahim Öksüzoğulları topun kaleye gitmesini engelledi.

20.Dk: TOL atağında Mehmet Uçar ceza sahası dışından etkili vurdu. Köşeye giden topa uzanmayı başaran kaleci Tolga gole izin vermedi

29.Dk: Mehmet Çil, kendi yarı sahasında kullandığı faulde hatalı pas vererek topu Remzi’ye verdi. Topu alan Remzi direkt kaleye yöneldi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 TOL

35.Dk: TOL atağında oluşan karambolde top Bilal’in önünde kaldı. Bilal’in yarım volesinde top filelere gitti. Hamitköy 0-2 TOL

47.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde forvet pozisyonuna geçen Dany, boş pozisyonda golü atamadı.

55.Dk: TOL atağında Mehmet Uçar sağ kanattan orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Top tüm futbolcuların bakışları arasında üst kale direğine vurup geri döndü.

69.Dk: Hamitköy atağında Toykan ceza sahası içersinde kaleci Mehmedeminin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Toykan topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-2 TOL

71.Dk: Hamitköy atağında Dany’nin vuruşunda top az farkla üstten dışarıya gitti.

