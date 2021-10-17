Dörtyol deplasman fatihi

AKSA Birinci Ligin beşinci haftasında Bostancı Bağcıl ile Dörtyol, İsfendiyar Açıksöz’ün yönettiği maçta Üner Berkalp Stadında karşılaştılar.
Farklı hedeflerdeki Bostancı Bağcıl ile Dörtyol’un mücadelesini Dörtyol 2 – 0 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükselip zirve iddiasını sürdürdü. Bostancı Bağcıl ise 5. Haftayı da puansız son sırada kapattı.
Maça Dörtyol hızlı başlarken, golcü Ayberk Payas’ın attığı gol ile deplasman ekibi ilk devreyi önde tamamladı. 0 – 1
İkinci devre oyunun kontrolünü elinde tutan Dörtyol, Bostancı Bağcıl karşısında Berkant İstanbul’un golü skoru belirledi. 0 – 2 Namağlup Dörtyol böylelikle 13 puana yükseldi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.