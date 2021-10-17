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Dörtyol deplasman fatihi

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Dörtyol deplasman fatihi
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AKSA Birinci Ligin beşinci haftasında Bostancı Bağcıl ile Dörtyol, İsfendiyar Açıksöz’ün yönettiği maçta Üner Berkalp Stadında karşılaştılar.
Farklı hedeflerdeki Bostancı Bağcıl ile Dörtyol’un mücadelesini Dörtyol 2 – 0 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükselip zirve iddiasını sürdürdü. Bostancı Bağcıl ise 5. Haftayı da puansız son sırada kapattı.
Maça Dörtyol hızlı başlarken, golcü Ayberk Payas’ın attığı gol ile deplasman ekibi ilk devreyi önde tamamladı. 0 – 1 
İkinci devre oyunun kontrolünü elinde tutan Dörtyol, Bostancı Bağcıl karşısında Berkant İstanbul’un golü skoru belirledi. 0 – 2  Namağlup Dörtyol böylelikle 13 puana yükseldi.
 
 
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