Miracle Değirmenlik’ten kaleci takviyesi

Süper Ligin yeni ekibi M. Değirmenlik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sezon öncesi planlaması çerçevesinde transfer çalışmalarına devam eden Miracle Değirmenlik T.H Dumlupınar takımından kaleci Oğuzhan Doşar’ı kadrosuna dahil etti.

