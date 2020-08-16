Minikler, Ada için oynadı

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, futbol eski hakemlerinden Murat Gökçe’nin merhum oğlu Ada Gökçe anısına futbol turnuvası düzenledi.
2. Ada Gökçe Anı Turnuvasına Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Mağusa Türk Gücü Akademi, Binatlı Akademi ve GöçmenköyAkademitakımları katıldı.
Turnuvanın düzenlenmesine sponsor olan ve her türlü desteği sağlayan Ada Gökçe’nin ailesiturnuva sonunda katılımcılara ödüllerini takdim etti.
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