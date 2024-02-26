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Mauro Icardi'ye bir maç ceza

PFDK, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdi

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Mauro Icardi'ye bir maç ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, MKE Ankaragücü ile oynanan Süper Lig maçında rakip takım taraftarına yönelik hakareti sebebiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası uyguladığı bildirildi.
Arjantinli futbolcu, Bitexen Antalyaspor maçında forma giyemedi.
 
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