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ManU, Tottenham'ı deplasmanda yıktı

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İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda geriye düştüğü maçı çevirerek Tottenham'ı 3-1 mağlup etti

ManU, Tottenham'ı deplasmanda yıktı
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Premier Ligde 31. hafta maçına çıkan Manchester United, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda rakibiyle karşılaştı.
Manchester United'ın gollerini, 57. dakikada Fred, 79. dakikada Edinson Cavani ve 90+6'da Mason Greenwood kaydetti. Ev sahibi Tottenham'ın golünü ise 40. dakikada Heung-Min Son attı.
Bu sonuçla Manchester United 63 puana ulaşarak haftayı ikinci sırada tamamladı. 49 puanda kalan Londra ekibi Tottenham yedinci sırada bulunuyor.
 
 
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