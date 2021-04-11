ManU, Tottenham'ı deplasmanda yıktı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda geriye düştüğü maçı çevirerek Tottenham'ı 3-1 mağlup etti

Premier Ligde 31. hafta maçına çıkan Manchester United, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda rakibiyle karşılaştı.

Manchester United'ın gollerini, 57. dakikada Fred, 79. dakikada Edinson Cavani ve 90+6'da Mason Greenwood kaydetti. Ev sahibi Tottenham'ın golünü ise 40. dakikada Heung-Min Son attı.

Bu sonuçla Manchester United 63 puana ulaşarak haftayı ikinci sırada tamamladı. 49 puanda kalan Londra ekibi Tottenham yedinci sırada bulunuyor.



