Galatasaray'da Falcao'nun yüzünde kırık

Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başlayan Galatasaray'da yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiğinde kırık meydana geldi

Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın antrenmanında talihsiz bir olay yaşandı.

Antrenmanda kafa kafaya çarpışan Falcao ve Kerem Aktürkoğlu, çalışmayı tamamlayamadı. İki isim hastaneye kaldırıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda yaşanan kafa çarpışmasının ardından hastanede tetkikleri gerçekleştirilen Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre Radamel Falcao’nun yüzündeki kırıklarla ilgili operasyon tamamlandı. Kolombiyalı oyuncunun en az 3 hafta oynamaması bekleniyor.

Yapılan tetkiklerinde problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

