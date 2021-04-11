banner583
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
8 0
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
51 0
 
İngiltere yasta
İngiltere yasta
36 0
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
30 1
Kovid-19’dan bir ölüm daha
Kovid-19’dan bir ölüm daha
539 0
La Liga'da
La Liga'da "El Clasico" heyecanı
15 0
Vurgun ve eziyet düzeni...
Vurgun ve eziyet düzeni...
37 0
banner529
banner570

Galatasaray'da Falcao'nun yüzünde kırık

banner476

Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başlayan Galatasaray'da yapılan antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan Radamel Falcao'nun yüz kemiğinde kırık meydana geldi

Galatasaray'da Falcao'nun yüzünde kırık
banner630
Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'ın antrenmanında talihsiz bir olay yaşandı.
Antrenmanda kafa kafaya çarpışan Falcao ve Kerem Aktürkoğlu, çalışmayı tamamlayamadı. İki isim hastaneye kaldırıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda yaşanan kafa çarpışmasının ardından hastanede tetkikleri gerçekleştirilen Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiği belirtildi. 
Alınan bilgiye göre Radamel Falcao’nun yüzündeki kırıklarla ilgili operasyon tamamlandı. Kolombiyalı oyuncunun en az 3 hafta oynamaması bekleniyor.
Yapılan tetkiklerinde problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun ise tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağı ifade edildi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.