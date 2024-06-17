Mağusa Spor Akademisi-Loof Beach Plaj Futbol Turnuvası yapılıyor

Mağusa Spor Akdemisi tarafından organize edilen Loof Beach ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan plaj futbol turnuvası yapılıyor. Glapsides Loof Beach plajında düzenlenecek olan plaj futbol turnuvası 22-23 Haziran tarihleri arasında yapılıyor. Mağusa Spor Akademisi tarafından organize edilen Loof Beach ana sponsoruluğunda gerçekleştirilecek olan plaj futbol turnuvasına KTFF bağlı lisanslı (Süper, 1. Lig, BTM 1. ve 2. Lig, Genç takımlar dahil ve KTFF Yerli Yabancı Lisansa sahip oyuncular oynayabilirler.)

Turnuvaya katılacak olan takımlarda oyuncu sayısı 10 kişiden oluşurken, turnuvaya katılım ücreti 3.000 TL dir. Takım kadroları en geç 21 Haziran 2024 tarihine kadar katılım ücretleriyle birlikte Loof Beach yetkililerine vermeleri gerekmektedir. Ayrıca turnuvada eşleşmeler 21 Haziran Cuma günü saat 17.00 de Gazimağusa Loof Beach de (Glapsides) çekilecek kura ile belirlenecek. Mağusa Spor Akademisi tarafından organize edilen Loof Beach ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan plaj futbol turnuvası 22 Haziran Cumartesi sabah saat 10.00 da karşılaşmalar başlayacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan karşılaşmalar sonunda 23 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan ödü töreninde dereceye giren takımlara kupalar yetkililer tarafından verilecek.

